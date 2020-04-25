vitalymelnychuk

Здравствуйте! Я Виталий и я предлагаю сделать для Вас сайт быстро и качественно и что не мало важно по очень выгодной для вас цене. Сразу скажу честно, что я только начинаю свой путь в web-дизайне и сейчас нарабатываю портфолио, но я не совсем дилетант, я уже делал заказы для своих знакомых и друзей. Я заинтересован в том чтобы сделать для вас отличнейший сайт, а себе положить в портфолио еще одно удачное дело. Надеюсь на Ваш скорый ответ и удачное сотрудничество!Мои контактыTelegram: @Vitaly_MelnychukE-mail: [email protected]