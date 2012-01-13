Студент II курса Харьковского Национального Университета Радиоэлектроники по специальности Программная Инженерия. Комуникабелен, быстрообучаем. Интересуюсь системным, прикладным программированием, программированием 3D-графики, веб-программированием, тестированием программного обеспечения и системным администрированием.
Портфолио
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Системное программирование
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от 1 дня
#363
Прикладное ПО
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от 1 дня
#655
Веб-программирование
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от 1 дня
#3004