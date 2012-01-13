vitam1n

Филипп vitam1n

 
32 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Студент II курса Харьковского Национального Университета Радиоэлектроники по специальности Программная Инженерия. Комуникабелен, быстрообучаем. Интересуюсь системным, прикладным программированием, программированием 3D-графики, веб-программированием, тестированием программного обеспечения и системным администрированием.

Портфолио
Системное программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#363
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#655
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3004