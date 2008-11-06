Образование: высшее

2003 – 2008 Вятский государственный университет. Диплом инженера по специальности «Сети связи и системы коммутации».

•английский и немецкий — базовые знания;

•ПК — опытный пользователь: Microsoft Office 2003, OpenOffice.org 2.3.0, Nero 7.5.1.1, Internet Explorer, Opera, Stylus 3.01, ABBYY FineReader 8.0, Borland C++Builder 6, Borland C++ 4.5, Mathcad 2001 Professional, MATLAB 7.0, Vegas 7.0, Adobe Photoshop CS 8.0.

Личные качества:

грамотный, ответственный, целеустремленный, коммуникабельный,порядочный

ЗЫ: больше лирик,чем физик,поэтому не стоит обращать внимание на техническое образование,в жизни надо все попробовать)),сейчас учусь заочно на журналиста.