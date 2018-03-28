vitart_studio

Верстка сайтов, доработка сайтов, создание сайтов и интернет магазинов "под ключ".

Что я могу предложить.

Сверстать дизайн сайта из PSD в HTML и натянуть на практически любой движок ( Wordpress, OpenCart, Bitrix, Simpla, и другие);

Написать Javascript/jQuery скрипты для клиентской части (калькулятор стоимости окон, форма заказа, кредитный калькулятор, пр..);

Написать скрипты, модули и компоненты для распространенных CMS'ок;

Разработать свою административную панель для статичного сайта или CMS под конкретные нужды;

Поддерживать Ваш сайт долгие годы.

Мои цены не кусаются, а скорость Вас приятно удивит. Всегда четко определяю сроки и вовремя выполняю работу.

ГАРАНТИИ И РИСКИ

С новыми клиентами я работаю либо по предоплате, либо через сервис безопасных сделок.

Это мои гарантии. С постоянными заказчиками возможны другие формы оплаты.

Если вдруг случится так, что я не смогу закончить Ваш проект - я отдаю все наработки на текущий момент совершенно безвозмездно и даже помогу найти нового исполнителя для завершения работы. Я дорожу своим именем и поэтому прикладываю по максимуму усилий, что бы форс-мажоров в моей жизни не было, а если и были, то не приводили к негативным результатам.

КОНТАКТЫ

Мои контакты можно увидеть в соответствующем разделе моего профиля. Telegram, Whatsup, Viber - +7 920 440 08 58