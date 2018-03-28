vitart_studio

Верстка сайтов, доработка сайтов, создание сайтов и интернет магазинов "под ключ".
Что я могу предложить.
- Сверстать дизайн сайта из PSD в HTML и натянуть на практически любой движок ( Wordpress, OpenCart, Bitrix, Simpla, и другие);
- Написать Javascript/jQuery скрипты для клиентской части (калькулятор стоимости окон, форма заказа, кредитный калькулятор, пр..);
- Написать скрипты, модули и компоненты для распространенных CMS'ок;
- Разработать свою административную панель для статичного сайта или CMS под конкретные нужды;
- Поддерживать Ваш сайт долгие годы.
ГАРАНТИИ И РИСКИ
С новыми клиентами я работаю либо по предоплате, либо через сервис безопасных сделок.
Это мои гарантии. С постоянными заказчиками возможны другие формы оплаты.
Если вдруг случится так, что я не смогу закончить Ваш проект - я отдаю все наработки на текущий момент совершенно безвозмездно и даже помогу найти нового исполнителя для завершения работы. Я дорожу своим именем и поэтому прикладываю по максимуму усилий, что бы форс-мажоров в моей жизни не было, а если и были, то не приводили к негативным результатам.
КОНТАКТЫ
Мои контакты можно увидеть в соответствующем разделе моего профиля. Telegram, Whatsup, Viber - +7 920 440 08 58
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