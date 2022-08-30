Веб-дизайнер

Меня зовут Виталия. Я UX/UI-дизайнер. Разрабатываю современный, стильный, а главное работающий дизайн, опираясь на анализ сильных и слабых сторон ваших конкурентов. Правки всегда выполняю БЕСПЛАТНО, и я обязательно доведу проект до результата ,который будет вас полностью устраивать.

Проходила курсы у:

Яндекс. Практикум, WayUp

Обладаю высокой работоспособностью, техническим складом ума, ответственна, дисциплинированна, коммуникабельна, пунктуальна.

Всегда готова к интересным проектам и открыта для сотрудничества!