Ильин Виталий Николаевич

Дата рождения: 18.08.1989 г., (18 полных лет)

Семейное положение: не женат.

Цель:

Должность журналиста – новостника (рерайтера)

Образование:

1997г. - 2008г. МОУ СОШ №28 г. Набережные Челны. Получен диплом о полном среднем образовании.

2008г. Окончил курсы Оператора ЭВМ.

В данный момент, веду подготовку к вступительным экзаменам в Казанский Государственный Университет (КГУ).

Опыт работы:

2007г. - 2008г. Футбольный интернет портал. Главный рерайтер.

Основные обязанности:

анализ мировой деятельности в любой области;

операции с новостями, рубриками и интервью;

управление содержимым раздела.

Приобрел опыт организации информативной деятельности сайта.

Обучил двух новых служащих;

Сократил ошибки на 15%, чем повысил потенциал продукта на рынке.

Всегда выполнял работу в срок, и получил два повышения оплаты.

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером.

Иностранный язык - английский (хорошо), татарский (хорошо).

Получил награду за первое место в олимпиаде по английскому языку, по району города.

Обладаю десятипальцевым методом скоростного печатания.

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.

Контактная информация:

Мобильный телефон: +7-927-457-44-16 (круглосуточно)

E-mail: [email protected]

ICQ: 55-757-232 (большая часть времени суток)