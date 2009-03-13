Виталий Ильин vitchelnyvitchelny
Ильин Виталий Николаевич
Дата рождения: 18.08.1989 г., (18 полных лет)
Семейное положение: не женат.
Цель:
Должность журналиста – новостника (рерайтера)
Образование:
1997г. - 2008г. МОУ СОШ №28 г. Набережные Челны. Получен диплом о полном среднем образовании.
2008г. Окончил курсы Оператора ЭВМ.
В данный момент, веду подготовку к вступительным экзаменам в Казанский Государственный Университет (КГУ).
Опыт работы:
2007г. - 2008г. Футбольный интернет портал. Главный рерайтер.
Основные обязанности:
анализ мировой деятельности в любой области;
операции с новостями, рубриками и интервью;
управление содержимым раздела.
Приобрел опыт организации информативной деятельности сайта.
Обучил двух новых служащих;
Сократил ошибки на 15%, чем повысил потенциал продукта на рынке.
Всегда выполнял работу в срок, и получил два повышения оплаты.
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером.
Иностранный язык - английский (хорошо), татарский (хорошо).
Получил награду за первое место в олимпиаде по английскому языку, по району города.
Обладаю десятипальцевым методом скоростного печатания.
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.
Контактная информация:
Мобильный телефон: +7-927-457-44-16 (круглосуточно)
E-mail: [email protected]
ICQ: 55-757-232 (большая часть времени суток)