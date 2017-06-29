Веб-студия viteampro. Создание сайтов. SEO-продвижение. Реклама Яндекс директ, Google adwords.
Опыт работы 5 лет.
Коммерческое предложение веб-студии viteampro:
Пакет "Standard"
- Создание адаптивного сайта
- Контекстная реклама "Google adwords" или "Яндекс Директ"
- Выявление целевой аудитории
- Внутренняя и внешняя SEO оптимизация сайта
- Продвижение в Instagram
- Ежемесячный отчет текущих позиций
- Сервисное обслуживание
Цена - 5000 рублей/месяц
Пакет "Premium"
- Создание адаптивного сайта
- Контекстная реклама "Google adwords" и " Яндекс Директ"
- Выявление целевой аудитории
- Оптимизация рекламной компании под целевую аудиторию
- Анализ конкурентов
- Внутренняя и внешняя SEO оптимизация сайта
- Продвижение в "Instagram" и "Вконтакте"
- Регулярное создание рекламных постов
- Ежемесячный отчет текущих позиций
Цена - 10000 рублей/месяц