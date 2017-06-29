viteampro

Виктор Винокуров viteampro

 
32 годаРоссия/Оренбург
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-студия viteampro. Создание сайтов. SEO-продвижение. Реклама Яндекс директ, Google adwords.

Веб-студия viteampro﻿. Создание сайтов. SEO-продвижение. Реклама Яндекс директ, Google adwords.

Опыт работы 5 лет.

Коммерческое предложение веб-студии viteampro:

Пакет "Standard"

- Создание адаптивного сайта

- Контекстная реклама "Google adwords" или "Яндекс Директ"

- Выявление целевой аудитории

- Внутренняя и внешняя SEO оптимизация сайта

- Продвижение в Instagram

- Ежемесячный отчет текущих позиций

- Сервисное обслуживание

Цена - 5000 рублей/месяц

Пакет "Premium"

- Создание адаптивного сайта

- Контекстная реклама "Google adwords" и " Яндекс Директ"

- Выявление целевой аудитории

- Оптимизация рекламной компании под целевую аудиторию

- Анализ конкурентов

- Внутренняя и внешняя SEO оптимизация сайта

- Продвижение в "Instagram" и "Вконтакте"

- Регулярное создание рекламных постов

- Ежемесячный отчет текущих позиций

Цена - 10000 рублей/месяц

Продвижение в InstagramGoogle AdsSEO-оптимизация