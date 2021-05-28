vitek192

Виктор vitek192

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
От замысла до серийного производства.

Делаю 3D визуализацию быстро ,качественно и в срок. 

Портфолио
Архитектура зданий
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