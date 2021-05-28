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Виктор
vitek192
vitek192
41 год
Россия
/
Санкт-Петербург
4 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
От замысла до серийного производства.
Делаю 3D визуализацию быстро ,качественно и в срок.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Загородный дом с ландшафтным дизайном
75 просмотров
Барнхаус
68 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
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