Ответственная, коммуникабельная, требовательная, подхожу ответственно к вып

1. Обо мне

Мне 32 года. Нахожусь в декретном отпуске. Живу в г. Минск. Ответственная, коммуникабельная, требовательная, подхожу ответственно к выполнению поставленных целей. Работа на результат. Способность к индивидуальной и командной работе. Легко обучаемая.

Опыт работы: десятилетний опыт работы с людьми в КУП «Жодинский водоканал». Опыт работы специалистом по закупкам, в том числе и гос. закупкам.

2. Образование.

В 2007 г. окончила Гродненский Государственный Аграрный Университет по специальности «Экономист менеджер». Постоянно совершенствуюсь. Приобретаю опыт общения с людьми в соц. сетях.

3. ЦЕЛЬ.

- Получить бесценный опыт, работая с профессионалами.

- Добиться успеха и продвижения по карьерной лестнице.

- стать специалистом в своем деле.

- добиться финансового успеха.

4. Мои достижения.

- продвижение по карьерной лестнице на предприятии от пробоотборщика до специалиста по закупкам.

- планирование, контроль, отчетность

- удачные сделки по гос. закупкам .

- координация деятельности различных служб.

- ведение финансовой документации.

5. Владею навыками.

- ведение деловой переписки.

- большой опыт работы с клиентами и ведение клиентской базы.

- пакеты программ: Exel, Word, Skype, You Tube, эл. почта и др.