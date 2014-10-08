1. Обо мне
Мне 32 года. Нахожусь в декретном отпуске. Живу в г. Минск. Ответственная, коммуникабельная, требовательная, подхожу ответственно к выполнению поставленных целей. Работа на результат. Способность к индивидуальной и командной работе. Легко обучаемая.
Опыт работы: десятилетний опыт работы с людьми в КУП «Жодинский водоканал». Опыт работы специалистом по закупкам, в том числе и гос. закупкам.
2. Образование.
В 2007 г. окончила Гродненский Государственный Аграрный Университет по специальности «Экономист менеджер». Постоянно совершенствуюсь. Приобретаю опыт общения с людьми в соц. сетях.
3. ЦЕЛЬ.
- Получить бесценный опыт, работая с профессионалами.
- Добиться успеха и продвижения по карьерной лестнице.
- стать специалистом в своем деле.
- добиться финансового успеха.
4. Мои достижения.
- продвижение по карьерной лестнице на предприятии от пробоотборщика до специалиста по закупкам.
- планирование, контроль, отчетность
- удачные сделки по гос. закупкам .
- координация деятельности различных служб.
- ведение финансовой документации.
5. Владею навыками.
- ведение деловой переписки.
- большой опыт работы с клиентами и ведение клиентской базы.
- пакеты программ: Exel, Word, Skype, You Tube, эл. почта и др.