Предлагаю услуги по наполнению сайта контентом.

Пишу тексты на темы:

- строительство и ремонт;

- раскрутка и продвижение сайтов;

- информационные технологии;

- мода, красота, здоровье;

- техника и технологии;

- мобильные телефоны;

- финансы;

- описания товаров для интернет магазинов;

- многие другие тематики.

Стоимость за 1000 символов (без пробелов) от 2$ в зависимости от тематики и объемов (все оговаривается при личной переписке). Примеры работ и наполненные мною сайты также предоставлю при личной переписке.

В копирайтинге более трехлет. Выполнение как небольших, так и крупных заказов. Возможна публикация контента на сайте заказчика.