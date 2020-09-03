Предлагаю услуги по наполнению сайта контентом.
Пишу тексты на темы:
- строительство и ремонт;
- раскрутка и продвижение сайтов;
- информационные технологии;
- мода, красота, здоровье;
- техника и технологии;
- мобильные телефоны;
- финансы;
- описания товаров для интернет магазинов;
- многие другие тематики.
Стоимость за 1000 символов (без пробелов) от 2$ в зависимости от тематики и объемов (все оговаривается при личной переписке). Примеры работ и наполненные мною сайты также предоставлю при личной переписке.
В копирайтинге более трехлет. Выполнение как небольших, так и крупных заказов. Возможна публикация контента на сайте заказчика.
Портфолио
- Примеры работ119 просмотров
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