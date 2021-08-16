vitoldainterior

Дизайн интерьера, дизайн проект, 3-д визуализация, проектные чертежи.

Меня зовут Виктория. Закончила Днепропетровскую Государственную Академию Строительства и Архитектуры.20 лет работаю в сфере дизайна интерьера и 3 года в проектировании мебели в г. Запорожье, Днепропетровске и других городах по Украине.Дизайн интерьера, Дизайн-проект интерьера - это проявление творческих усилий профессионалов для создания гармоничной характеру хозяев среды дома, коттеджа, офиса и т.д., Такая работа, прежде всего, предполагает создание стиля интерьера, который с одной стороны, отображает предпочтения хозяев, способ их жизни, их ценности, -т.е. является средством их самовыражения. С другой стороны, при создании стиля интерьера должны быть использованы лучшие достижения дизайна интерьера как прикладного искусства.В наше время художественное оформление дома или квартиры становится общественным признаком элитарности, престижности, показателем эстетического развития хозяев. А интерьеры бизнес помещений направлены и на коммерческий успех хозяев. При этом должны учитываться новейшие технические и технологические средства строительных и ремонтных работ, работ по отделке и оформлению интерьеров, тенденции и новшества на рынке мебели и осветительных приборов, всевозможных элементов декорирования помещений.Работа дизайнера интерьеров включает следующие услуги: