Преподаватель физики, высшей математики, информатики. Качественно и в срок.
Преподаватель физики, высшей математики, информатики.
Контрольные, лабораторные, курсовые любой сложности в кратчайшие сроки, не дорого и качественно.
Опыт работы 20 лет, удаленной - 10 лет.
Наполнение сайтов контентом, отзывы в форумах, статьи, рефераты, курсовые, перевод текста(русский, украинский, английский).
Рассмотрю любые предложения.
На этом сайте недавно, поэтому цены ниже рыночных.
ICQ: 363728380
E-mail: [email protected]
Skype: victor_p23 (после 18:00 в будний день)
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#2003
Наполнение сайтов
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от 7 дней
#3319
Редактирование и Корректура
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