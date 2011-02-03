Преподаватель физики, высшей математики, информатики. Качественно и в срок.

Преподаватель физики, высшей математики, информатики.

Контрольные, лабораторные, курсовые любой сложности в кратчайшие сроки, не дорого и качественно.

Опыт работы 20 лет, удаленной - 10 лет.

Наполнение сайтов контентом, отзывы в форумах, статьи, рефераты, курсовые, перевод текста(русский, украинский, английский).

Рассмотрю любые предложения.

На этом сайте недавно, поэтому цены ниже рыночных.

ICQ: 363728380

E-mail: [email protected]

Skype: victor_p23 (после 18:00 в будний день)