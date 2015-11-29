vitoss1988

Расчет и проектирование фундаментов промышленных и гражданских зданий, фундаментов под технологические трубопроводы и эстакады разного типа (под отдельно стоящие колонны, свайные, ленточные) в программе SCAD, а также вручную согласно последней действующей нормативной документации. Расчет и конструирование фундаментов под оборудование с динамическими нагрузками (вентиляторы, насосы, котлы). Разработка разделов КЖ, КМ каркасов промышленных зданий, в том числе зданий с мостовыми кранами; разделов АС (опоры под оборудование теплоэлектростанций (по заданиям отделов ОВ, ЭТ, ТМ), площадок обслуживание агрегатов.