Знание web-технологий - HTML 4.0, PHP, MySQL, JavaScript; графических программ - CorelDraw, FotoShop. Осваиваю Flash-анимацию.

Инсталляция и администрирование Windows NT 4 Server/Windows 2000 Professional/Server;

инсталляция и поддержка DOS/Windows 3.11/Windows 95/OSR 2/Windows 98-98SE/Windows ME/Windows XP Home-Professional edition;

знание прикладных программ под эти ОС;

настройка протоколов TCP/IP;

прокладка и монтаж ЛВС;

хорошее знание

монтаж и программирование АТС;

1С - администрирование на уровне добавления баз Администрирование; сопровождение программного обеспечения, антивирусная защита;

опыт закупок компьютеров и комплектующих к ним, различной оргтехники, знание рынка и цен на эти товары, имею скидки