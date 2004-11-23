Требуется web-программист в компанию - интернет-провайдер для операторов сотовой связи. Требования: Опыт от 2-х лет программирования на ASP, JavaScript, HTML, DHTML, Transact-SQL, Visual C++. Отличное знание MS SQL 2000, администрирования IIS, CASE ER-Win, верстки HTML. ...
Знание web-технологий - HTML 4.0, PHP, MySQL, JavaScript; графических программ - CorelDraw, FotoShop. Осваиваю Flash-анимацию.
Инсталляция и администрирование Windows NT 4 Server/Windows 2000 Professional/Server;
инсталляция и поддержка DOS/Windows 3.11/Windows 95/OSR 2/Windows 98-98SE/Windows ME/Windows XP Home-Professional edition;
знание прикладных программ под эти ОС;
настройка протоколов TCP/IP;
прокладка и монтаж ЛВС;
хорошее знание
монтаж и программирование АТС;
1С - администрирование на уровне добавления баз Администрирование; сопровождение программного обеспечения, антивирусная защита;
опыт закупок компьютеров и комплектующих к ним, различной оргтехники, знание рынка и цен на эти товары, имею скидки
- $800Веб-программированиенет заявокЗакрыт19 лет назад