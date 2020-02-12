vitryk_fam_89

Управленческая отчетность, анализ, аудит, консалтинг

Опыт работы в финансах — 9 лет, из них — 5 на должности финансового

директора в рознице (CFO, оборот более 500 млн.грн.в год, 5 юр. лиц).Управление денежными потоками, знание междунар. стандартов фин.отчетности,

формирование, анализ PnL,BS,CF. Подготовка полного пакета отчетности

предприятия/группыПрохождение международного аудитаБюджетирование, план/факт Расчет управленческой зп — штат более 600 человек.Автоматизация управленческого учета в 1С