большой опыт в звукорежиссуре и саунд дизайне, есть собственная музыкальная и шумовая база. Люблю свою специальность, работаю быстро и качественно.

Дарья Витте

1988 г. Киев

(+38-096)-246-02-97

[email protected]

Звукорежиссер,музыкальный редактор

Образование

2005 -2010 г.Киевский Национальный университет театра кино и телевидения им.Карпенка-Карого.

звукорежиссура

1998 -2005 г.Школа-студия при Национальной музыкальной Академии им. П.И. Чайковского

класс фортепиано.

Опыт работы.

2011г. ТелеканалСТБ

Музыкальный редактор,звукорежиссёр

Музыкальное оформление исведение программ

2007-2011 г. Студиязвукозаписи «Старый мастер»

Звукорежиссёр

Работа с дикторами,озвучивание рекламных роликов, фильмов.

2007 г.Телеканал «Интер»

Микрофонный оператор впрямых эфира

Работала вкачестве звукорежиссёра в студенческих театральных спектаклях

Навыки

Профессиональноевладение программами Steinberg Cubase, Nuendo; Sony Sound Forge; ProTools;

Adobe Audition, Premiere Pro.

Профессиональныйпользователь звукотехнического оборудования.

Навык работы вполевых условиях, на выездах.

Пианистка,аранжировщик

Дополнительные данные

Компьютер науровне опытного пользователя (PC)

Понимание программирования

ЗнаниеАнглийского (intermediate)

Опыт работы вкратчайшие сроки, быстрая реакция, обучаемость.

Хобби

туризм,велоспорт