vittori_SMM

Начинающий SMMщик

Добрый день! Меня зовут Виктория и я начинающий СММщик.Сейчас я обучаюсь на курсе у @sholonova и предлагаю вам помощь в ведении профиля в течении 6 недель под присмотром опытных SMM-специалистов.Что я могу вам предложить?✅ проанализирую целевую аудиторию;✅ выявлю сильные и слабые стороны конкурентов;✅ создам вовлекающее оформление профиля;✅ составлю грамотную контент-стратегию;✅ подготовлю контент-план и рубрикатор;✅ оформлю визуал ленты постов и сторис;✅составлю план продвижения и реализую его.Также в конце работы отправлю вам отчет.От вас требуется готовность к работе и изменениям, а по окончании честный отзыв о проделанной работе.Буду рада дальнейшему сотрудничеству!