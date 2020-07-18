Графический дизайнер и иллюстратор

О себе

Меня зовут Виктор. Я графический дизайнер и иллюстратор. Занимаюсь графическим дизайном и векторной иллюстрацией.

Что я могу быть полезен

Я помогаю делать функциональный, красивый, современный графический дизайн и векторные иллюстрации для бизнеса и людей, которые не всегда знают, что им нравится.