vittyazz

Виктор Есипов vittyazz

 
32 годаУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер и иллюстратор

О себе

Меня зовут Виктор. Я графический дизайнер и иллюстратор. Занимаюсь графическим дизайном и векторной иллюстрацией.

Что я могу быть полезен

Я помогаю делать функциональный, красивый, современный графический дизайн и векторные иллюстрации для бизнеса и людей, которые не всегда знают, что им нравится.

Портфолио