Графический дизайнер и иллюстратор
О себе
Меня зовут Виктор. Я графический дизайнер и иллюстратор. Занимаюсь графическим дизайном и векторной иллюстрацией.
Что я могу быть полезен
Я помогаю делать функциональный, красивый, современный графический дизайн и векторные иллюстрации для бизнеса и людей, которые не всегда знают, что им нравится.
Портфолио
- Instagram story template43 просмотра
- Price list for barbershop52 просмотра
- Personal tracker39 просмотров
- Freelancer checklist63 просмотра
- Форма заявки для онлайн-марафона21 просмотр