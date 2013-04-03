Руководитель проектов информационной безопасности

ФИО Давидич Виктор Сергеевич

Телефон: +3 8 066 546 70 77

E-mail: [email protected]

Skype: viktor.davydych

Дата рождения: 19.09.1986

Должность Руководитель проектов информационной безопасности

Образование

2011 - Выпускник программы МВА (РУДН) по специальности «Управление предприятием» (Москва, Россия).

2010 - Магистр стационарной формы обучения НТУУ «КПИ», ФТИ, специальность: «Защита информации в компьютерных системах и сетях». (Киев, Украина)

2009 – Выпускник программы «Международного университета финансов» по направлению: «Управление малым и средним бизнесом». (Киев, Украина).

Опыт работы

С мая 2011 - по февраль 2012 – Руководитель безопасности компании «ОБЩАЯ КАРТА» (Москва).

C декабря 2010 - Главный аналитик отдела информационного аудита компании «ЕВРААСИТ» (Москва).

С октября 2008 - Старший инженер сетевой безопасности, отдела информационной безопасности «ОТП Банк» (Киев).

С июня 2008 – Начальник отдела информационной безопасности компании «IMU».

С июня 2007 – Инженер информационной безопасности компании «IMU» (Киев).

С июля 2006 года - Системным администратором компании «L.Com»

Курсы

- Окончил курсы ISO 27001:2005 BSI “Внедрение Системы Управления ИБ”.

- Окончил курсы CISCO: IPS (Implementing Cisco intrusion prevention system).

- Окончил курсы CISCO: CCNA Exploration.

- Окончил курсы Microsoft: M2823 (Внедрение и управление безопасностью в

сетях на основе Microsoft Windows Server 2003).

- Окончил курсы PMI(Project Management Institute): «Управление проектами».

- Окончил курсы «QualysGuard» (Внедрение и эксплуатация).

- Окончил курсы Системного администрирования.

Навыки

- Администрирование ОС семейства Windows (98/2000/ME/XP/2003/2008). Работа с DNS, DHCP, Active Directory. Опыт работы с продуктами Microsoft: SCOM, SMS, WSUS.

- Использование сетевых сканеров: XSpider, Qualys, Nesus, Retina, MBSA, IBM ISS (PES).

- Настройка и работа с системами предотвращения вторжений IBM IDS, Cisco IPS. Системами контроля трафика Websense, GFI Monitor.

- Опыт установки и работы с отчетностью антивирусных пакетов Symantec, McAfee, Nod32, Kaspersky, DrWeb, GFI.

- Настройка маршрутизаторов и коммутаторов CISCO, настройка протоколов маршрутизации(RIP, OSPF, etc), конфигурирование VLAN, протокола VTP и пр.

- Опыт установки и настройки proxy-серверов и firewall’ов (Outpost, Kerio WinRoute, UserGate). Опыт работы с системами контроля доступа Device Lock, Zlock.

- Развертывание и управление инфраструктурой PKI. Базовие знания ОС Red Hat, Debian, Kubuntu.

- Опыт использования систем обработки заявок ServiceDesk, Jira, RT в процессах ИБ.

- Опыт работы с системами контроля доступа, видеонаблюдения, сигнализации.

Проекты

- Приведение компании к соответствию и успешное прохождение аудитов платежных систем. Соответствие стандарту PCI DSS 2.0, VISA и MASTERCARD. (Проектная команда – 10 человек, сотрудников компании. С привлечением аудиторов из Москвы, США и Гонконга. Задействованные системы – системы физической и информационной безопасности. Все 3 аудита успешно завершены).

- Внедрение системы сбора и корреляции событий информационной безопасности (SIEM). (Проектная команда – 11 человек, задействованные типы систем – 12, количество типов событий источников – более 10 000 . Проект успешно завершен).

- Построение процесса управления уязвимостями и внедрение системы (QualysGuard, Nessus). (Проектная команда – 4 человека, задействованные системы (сервера, ПК) – 4000. Проект успешно завершен).

- Построение процесса контроля доступа к внутренним системам компании и внедрение системы (ServiceDesk). (Проектная команда – 5 человек, задействованные клиенты – 500. Проект успешно завершен).

- Внедрение системы контроля Web-доступа и антивирусной защиты (GFI). (Проектная команда – 3 человека, задействованные клиенты – 1000. Проект успешно завершен).

- Построение процессов безопасной печати платежных карт и PIN конвертов.

- Построение процессов безопасного использования и хранения критичных карточных данных.

- Построение процессов контроля при печати карт. Разработка и внедрение регламентирующей документации и журналов отчетности.

- Предотвращение мошенничества и расследование денежных хищений с платежных карт.

- Взаимодействие с VISA и MASTERCARD при случаях мошенничества или в рамках противодействия мошенничеству.

- Проектирование и построение системы контроля физического доступа.

- Проектирование и построение системы видеонаблюдения.

- Проектирование и построение систем сигнализаций, тревожных кнопок, датчиков движения, противопожарных систем, систем контроля окон.

- Проектирование и построение системы безопасности зоны повышенной безопасности.

- Разработка процессов физической безопасности, их документирование и контроль выполнения.

- Аудит на соответствие PCI DSS - "Millikart" (Баку, Азербайджан).

- Аудит на соответствие PCI DSS - "Системное сопровождение" (Москва, Россия).

- Аудит на соответствие PCI DSS 2.0 – «ОБЩАЯ КАРТА» (Москва, Россия).

- Аудит на соответствие требованиям физической и логической безопасности VISA, MASTERCARD - «ОБЩАЯ КАРТА» (Москва, Россия).

- Аудит на соответствие PCI DSS 1.2.1 – «ОТП БАНК» (Киев, Украина). (Роль - консультант).

- Автор документа: «Методика проведения экспертного аудита».

- Опыт управления отделами физической (4 специалиста) и информационной безопасности (3 специалиста). Разработка, постановка и контроль выполнения задач. Разработка и внедрение показателей эффективности - KPI.

- Организация и проведение, плановых и внеплановых проверок, уровня защищенности. В том числе сетевой инфраструктуры (сетевые сканирования, наличия обновлений ОС и ПО, резервных копий, пр.). Написание рекомендаций и контроль устранения найденных несоответствий.

- Проведение периодических инструктажей и проведение обучения информационной безопасности сотрудникам компании. Опыт расследования и предотвращения инцидентов безопасности.

- Участие в бизнес проектах компании при проектировании безопасности в проектах.

- Предоставление консалтинга первым лицам компании в вопросах безопасности.

- Обладаю практическими навыками расчета ущерба и затрат методом анализа иерархий.

- Опыт написания классификатора рисков на основе ISO 27005, ISO 27001.

- Применяю в работе международные стандарты:

ISO/IEC 27001 - ISO/IEC 27005, PCI DSS, ITIL, NIST (800-40). Управление непрерывностью бизнеса - BS 25999-2.

- Знаком с государственными стандартами Украины, требованиями нормативных документов (ДСТУ 3396.0-96, ДСТУ 3396.1-96, пр.), а так же требованиями SOX, Basel II.

- Опыт написание и дополнение существующих политик, процедур и инструкций, регламентирующих аспекты информационной безопасности, контроль на стадии их внедрения и дальнейшего выполнения.

Языки - Украинский, русский, английский.

Дополнительно.

Имею опыт консалтинга и присейла услуг безопасности, разработки ТКП, ТЗ, планов работ, взаимодействия с внутренними и внешними заказчиками, партнерами. Обладаю широким кругом профессиональных контактов.

Публикую статьи в профильных изданиях СНГ: «Inside», «CIO», «Персональные данные», «Карт Бланш».

Выступаю с докладами на конференциях по актуальным вопросам информационной безопасности (Infosecurity 2011, Инфобезопасность - 2011, Russian CIO forum - 2011, IDC IT Security Roadshow 2010).

Интересны международные сертификации: CISA, CISM (ISACA). Так же интересно получение MBI (MBA in IT).

Есть водительские права категории В. Возможны длительные зарубежные командировки.