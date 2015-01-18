vitya2316

Виктор vitya2316

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Креслення та 3D-моделі

Виконую креслення на замовлення:

-Проектування, редагування, доопрацюваннякреслень в програмах Компас 3D, SolidWorks.

- Створення 3D моделей деталей, механізмів,конструкцій.

- Оцифрування паперових креслень.

-Креслення олівцем (формати від А4 до А1).

- Виконання креслень згідно завданню (нарисна геометрія, інженерна графіка,

аксонометрія, ізометрія, інше).

-Виконання креслень до курсових, дипломних проектів (машинобудівні креслення,

деталювання, інше).

-Розробка і виготовлення проектів замовника (проекти стандартного і

нестандартного змісту).

-Короткі терміни, гнучка система знижок.