Креслення та 3D-моделі
Виконую креслення на замовлення:
-Проектування, редагування, доопрацюваннякреслень в програмах Компас 3D, SolidWorks.
- Створення 3D моделей деталей, механізмів,конструкцій.
- Оцифрування паперових креслень.
-Креслення олівцем (формати від А4 до А1).
- Виконання креслень згідно завданню (нарисна геометрія, інженерна графіка,
аксонометрія, ізометрія, інше).
-Виконання креслень до курсових, дипломних проектів (машинобудівні креслення,
деталювання, інше).
-Розробка і виготовлення проектів замовника (проекти стандартного і
нестандартного змісту).
-Короткі терміни, гнучка система знижок.