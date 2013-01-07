viva-scarlett

Катерина viva-scarlett

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Занимаюсь отрисовкой в вектор + отрисовкой на детскую тематику) Пишите! Всем добра!

Отзывы заказчиков

voronezhavto
Александр 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
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Спасибо! Все сделано в срок и отлично! Человек адекватный, всегда на связи, обязательно будем обращаться)))
Понравилось работать с Александром! Считаю его человеком, способным правильно оценить ситуацию. Оплата вовремя и нет никаких претензий) Радуют такие работодатели. Рекомендую! ;)
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florchik
Мария 
42 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
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Катерина - замечательный надежный исполнитель. Очень ответственно подошла к поставленной задаче, выполнила ее в срок. Несомненно понравилось с ней работать и надеюсь в будущем мы продолжим сотрудничество.
Очень приятная собеседница и отличный заказчик. Довольна работой с Марией! Задание подробное, а постоянная связь Вам всегда обеспечена. Рекомендую остальным :)
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StylePRO-74
Валентин 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
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Отличный исполнитель и приятный в общении человек. Буду рад работать с Катериной и другим рекомендую!
Было приятно работать с Валентином! Замечательный собеседник и хороший заказчик! Оплата без задержек :)
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gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$33
10 баллов
12 лет назад
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Катерина взорвала мозг подходом к работе :-) Я ещё не выбрал исполнителя, а она уже подготовила результат, который просто затмил предложения других участников. А что мне оставалось? Конечно выбрать её и оплатить! Супер! :-)
Очень понравилось работать с Александром! Осталась довольна после сотрудничества
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