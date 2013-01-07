viva-scarlett

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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Спасибо! Все сделано в срок и отлично! Человек адекватный, всегда на связи, обязательно будем обращаться)))
Ответный отзыв
Понравилось работать с Александром! Считаю его человеком, способным правильно оценить ситуацию. Оплата вовремя и нет никаких претензий) Радуют такие работодатели. Рекомендую! ;)
$50
10 баллов
12 лет назад
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Катерина - замечательный надежный исполнитель. Очень ответственно подошла к поставленной задаче, выполнила ее в срок. Несомненно понравилось с ней работать и надеюсь в будущем мы продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень приятная собеседница и отличный заказчик. Довольна работой с Марией! Задание подробное, а постоянная связь Вам всегда обеспечена. Рекомендую остальным :)
$6
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель и приятный в общении человек. Буду рад работать с Катериной и другим рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать с Валентином! Замечательный собеседник и хороший заказчик! Оплата без задержек :)
$33
10 баллов
12 лет назад
Катерина взорвала мозг подходом к работе :-) Я ещё не выбрал исполнителя, а она уже подготовила результат, который просто затмил предложения других участников. А что мне оставалось? Конечно выбрать её и оплатить! Супер! :-)
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Александром! Осталась довольна после сотрудничества