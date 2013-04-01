Готов заниматься письменными переводами с английского языка по медицинской и научной тематике. Пример перевода текста могу предоставить, если потребуется.

Образование:

2007 – настоящее время – Студент лечебного факультета Сибирского государственного медицинского университета.

2007 – 2013 – окончил на отлично Институт международного образования и языковых коммуникаций Томского политехнического университета по специальности переводчик в сфере профессиональных коммуникаций, язык английский.

На протяжении обучения в университете активно занимался студенческой научной деятельностью (отработка хирургических навыков на трупном материале, а также лабораторных животных) на кафедре Госпитальной хирургии и на базе ЦНИЛ.

Неоднократно выступал с докладами на конференциях для молодых ученых с международным участием на территории России (г.Томск), постерные доклады в г.Москве, в г.Лиссабон. Диплом 1 степени конкурс «Идеи для жизни», диплом 3 степени Всероссийская конференция с международным участием «Медико-биологические науки», лучший предпринимательский проект «VI региональный бизнес-лагерь», диплом 3 степени конференция им. Н.И. Пирогова.

Научные работы:

Общее количество научных работ 15, статьи в Российских и зарубежных журналах.