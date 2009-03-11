Профессиональный журналист, копирайтер

Опыт работы: 6 лет

Качественный копирайтинг, статьи рекламные и имиджевые со 100%-ной уникальностью (все тексты строго проверяются перед сдачей заказчику), редактирование и корректура, поздравительные стихи и тексты песен.

Высшее образование - факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Кафедра телевидения и радиовещания. Специальность — телевизионный журналист.

Опыт работы в сфере журналистики и рекламы — 6 лет (журналист, корреспондент, копирайтер, рекламный агент, тв-монтажер, фотограф).

Дополнительное образование:

— Музыкальная школа (хоровое отделение, фортепиано).

— Школа Телевизионного мастерства при ГТРК «Удмуртия» (2002-2003 гг.).

Профессиональные навыки:

— Знание журналистской деятельности: написание статей и имиджевых материалов, редактирование‚ копирайтинг‚ фотокорреспонденция, наполнение сайта компаний.

— Знание телепроизводства и участие в организации телевизионных съемок: работа в телевизионной службе информации телеканалов, организация съемок, монтаж сюжетов, репортажей и фильмов (документальных, имиджевых).

— Владение компьютерными программами: MS Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Premiere, графический редактор Adobe Photoshop, опытный пользователь интернет.

— Опыт ведения переговоров с клиентами (эл. почта, телефонные, устные); опыт в продажах.

— Английский язык.

Личные качества:

Ответственность; коммуникабельность; целеустремленность; креативность; творческий и разносторонний подход к работе; желание постоянно самосовершенствоваться как в профессиоанльном плане, так и в плане личностного роста; адекватная оценка своих возможностей и потенциала для решения различных задач; умение работать как в команде, так и автономно; внимание к мелочам и деталям; развитая интуиция; навыки делового этикета, грамотная речь, умение находить общий язык с самыми разными людьми; сосредоточенность и упорство; позитивное мышление; обладание литературными способностями.