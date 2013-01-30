Разработка и продвижение сайтов. Комплексный подход. Нестандартные решения.

Компания "Разработчик-сайтов" – это профессиональный коллектив специалистов в области интернет-технологий, предоставляющий услуги по проектированию и разработке качественных и надежных сайтов, по продвижению сайтов, а также других решений для информационной поддержки бизнеса.

У нас в штате более 50 высокопрофессиональных специалистов, каждый из которых ас в своем деле. А менеджеры по проектам всегда готовы помочь и проконсультировать по всем вопросам.

Мы официально зарегистрированная на территории Российской Федерации компания, поэтому такие вопросы, как заключение договора и безналичный расчёт, решаются легко и просто.

Мы располагаем двумя клиентскими офисами в Москве и тремя производственными офисами в Украине. Эффективное разделение труда позволило нам обеспечить конкурентоспособные цены при высоком уровне качества дизайна и программирования.

Контакты:

ICQ - 592-961-065

Skype - vivioq

E-mail - [email protected]