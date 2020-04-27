Визуальный ассистент. Готова превратить вашу страницу в любой социальной сети в источник дохода. Также снимаю по Face-time, обрабатываю фото ;)

Готова превратить вашу страницу в любой социальной сети в источник дохода. Также снимаю по Face-time, обрабатываю фото:)

Научу красиво снимать сториз и поднимать ими охват.

поиск или создание изображений и видео для постов, публикация постов, сторис, поиск информации в интернете и ее систематизация, общение с аудиторией в директе, комментариях, создание историй в инстаграм

Личные качества: дисциплинированность, ответственность, креативность, любознательность, исполнительность, обучаемость.

Профессиональные качества: знание работы в соц сетях, умение писать простым и понятным языком, уверенный пользователь компьютера, работа в программе Word/