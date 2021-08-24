3D визуализатор (интерьеры, экстерьеры)

Добрый день, я 3D визуализатор и художник с архитектурным образованием. Занимаюсь интерьерной и экстерьерной 3D визуализацией; построю модель Вашей интерьерной/экстерьерной сцены с нуля или по готовым чертежам. Я пользуюсь большой наработанной базой моделей и текстур, работаю с элементами экстерьера, объектами ландшафта, сценами с озеленением. Мои навыки, большой опыт работы архитектором и проектировщиком, а также художественное образование позволят мне реализовать Ваш проект на высшем уровне!