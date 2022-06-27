Создам Чат-бот Telegram, Авито, Вконтакте, Ватсап

📞 Бeсплатная пepвичнaя кoнсультация 30 мин. На нeй мы рaзбеpем вaшу зaдaчу и peшим кaкoй имeннo вapиант чатбота 烙 вaм пoдойдёт. Вы поймёте, что ценность моего предложения гораздо больше цены.

Проверьте прямо сейчас, не теряйте время‼️

 звоните или пишите. любые консультации бесплатно.

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1️⃣Чтo может дeлaть бот:

✔ Работать на всех каналах: Авито, Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, Юла, Insta и FB, Чат на сайте, Одноклассники, Viber

✔ Приём заказов и оплат от клиентов (интеграции с Битрикс24, AmoCRM, Google-таблицами и другими)

✔ Запись на услуги или мероприятия

✔ Розыгрыши, Голосования, Интерактивы с Опросами и Тестами

✔ Увеличение активности и охватов в соц.сетях (игровые механики)

✔ Сбор контактов клиентов и отправка им бонусов и лид-магнитов

✔ Рассказывать о товарах и услугах (каталоги, прайсы, обзоры, презентации)

✔ Сообщать менеджерам о заказах и отправлять отчёты руководителям

✔ Автоматическая рассылка по расписанию и другим правилам. (напоминания, прогрев клиентов и т.д.)

✔ Системы лояльности и Реферальные системы

✔ Калькуляторы и расчёты прямо в переписке

✔ Бот-Визитка, Бот-Ассистент

✔ Повторные продажи

2️⃣ Для кого подходит:

✔ Онлайн-школы и курсы, Блогеры

✔ Общепит: доставка, кафе, рестораны, "на заказ" и т.д.

✔ Строительство

✔ Торговля: розница и опт

✔ Услуги: бьюти, СТО, гостиницы, развлечения, экскурсии и т.д.

✔ Любой бизнес

3️⃣ Что предлагаю:

✔ Автоматизировать Ваши продажи 24/7

✔ Повысить конверсию в продажу и увеличить прибыль

✔ Сократить издержки и сэкономить рекламный бюджет

✔ Освободить менеджеров от рутинной (повторяющейся) работы по общению с клиентами

✔ Принимать оперативные решения, не дожидаясь информации от персонала

✔ Реализовать Ваши задумки по автоматизации

✔ Разработка ведётся на python, js, либо конструкторе. Выбор зависит от тех.задания и вашего пожелания

4️⃣ Из чего состоит:

✔ Анализ

✔ Разработка структуры

✔ Программирование

✔ Техническая поддержка

✔ Абонентское обслуживание

5️⃣ Почему Вы выбрали меня:

✔ Моя цель - увеличить Вашу прибыль и сократить временные издержки!

✔ Использую комплексный подход и нахожу индивидуальное решение конкретно под ваш бизнес (Имею 13 летний опыт в маркетинге)

✔ Не просто выполняю вашу задачу, а довожу до результата, чтобы система работала на 100% и приносила пользу

✔ Решаю сопутствующие задачи (✅об этом чуть ниже)

Не формальный подход (установил-настроил-забыл), довожу до результата, чтобы программа работала на 100% и приносила пользу. Большой опыт в продажах и маркетинге помогает находить индивидуальное решение под конкретный бизнес.

6️⃣ Сроки реализации:

От 1 дня - "Визитка/Консьерж", простой бот-информатор

От 5 дня - "Консультант/Продажник", если есть каталог и оплата

От 15 дня - "С фишкой", если есть свои, не типовые задачи.

7️⃣ Цена, оплата, гарантии:

Стоимость внедрения зависит от потребностей программы. Её рассчитаем, на нашей первой бесплатной консультации.

«Простые механики/Автоответчик» — от 5000 руб. «Консультант/Продажник» — от 15000 руб. «Сложные механики» — от 25000 руб.

Оплата возможна как на физ.лицо, так и по договору на юр.лицо (ИП, упрощёнка).

Оплату разбиваем на этапы: — Предоплата — После первичной настройки и теста — После запуска в работу.

Гарантия для вас, это поэтапная оплата и контроль на всех этапах разработки. И конечно все работы мы ведём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с согласованным Техническим Заданием, это исключает недопонимания при сдаче проекта.

8️⃣ С чего начать. Ваши действия:

Позвонить или написать в чат, с указанием сферы деятельности и задач, которые Вы бы хотели решить в первую очередь.

⚡⚡⚡ Я ценю ваше и своё время, поэтому за развернутое техническое задание вы получите бонус ⭐а какой, узнаете в нашем диалоге  звоните или пишите. любые консультации бесплатно. Проверьте прямо сейчас, не теряйте время‼️

✅Также могу быть Вам полезен (сопутствующие задачи):

1. Настройка рекламы в соц.сетях/поисковых сетях 2. Первичная настройка профилей в социальных сетях (стратегия, наполнение, контент-план, дизайн) 3. Консультация по выбору инструментов рекламы 4. Внедрение автоматизации учёта торговли в рознице (МойСклад, 1С). В том числе маркировка, касса, штрих-коды. 5. Автоматизация бизнес-процессов с помощью Bitrix24 6. Перенос бизнеса в Интернет под ключ

⚡⚡⚡ ⚡⚡⚡ ТЕГИ ⚡⚡⚡ ⚡⚡⚡

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