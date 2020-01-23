Видеограф, моушн-дизайнер
Здравствуйте.
Я, Сулейманов Руслан, эксперт по созданию качественного видеоконтента.
Практический опыт в дизайне и видеомонтаже более 9 лет.
В чем я точно могу быть вам полезен:
- Создание моушн stories, креативов;
- Создание заставки, роликов;
- Обработка фотографий различной сложности (Adobe Photoshop);
- Редактирование и создание векторных изображений (Adobe illustrator);
- Редактирование видео и цветокоррекция различной сложности (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects).
Пишите! Результат вам гарантирован!
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