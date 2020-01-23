Видеограф, моушн-дизайнер

Здравствуйте.

Я, Сулейманов Руслан, эксперт по созданию качественного видеоконтента.

Практический опыт в дизайне и видеомонтаже более 9 лет.

В чем я точно могу быть вам полезен:

- Создание моушн stories, креативов;

- Создание заставки, роликов;

- Обработка фотографий различной сложности (Adobe Photoshop);

- Редактирование и создание векторных изображений (Adobe illustrator);

- Редактирование видео и цветокоррекция различной сложности (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects).

Пишите! Результат вам гарантирован!