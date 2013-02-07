профессиональный бухгалтер, налоговый консультант

Ведение бухгалтерского учета предприятий на всех режимах налогообложения.Консультирование по вопросам налогового права. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценка стоимости предприятия. Регистрация предприятий всех организационно-правовых форм.Консультирование по вопросам антикризисного управления предприятием.