профессиональный бухгалтер, налоговый консультант
Ведение бухгалтерского учета предприятий на всех режимах налогообложения.Консультирование по вопросам налогового права. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценка стоимости предприятия. Регистрация предприятий всех организационно-правовых форм.Консультирование по вопросам антикризисного управления предприятием.
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Бухгалтерские услуги
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Финансовые услуги
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