vjcheslavakm

Вячеслав vjcheslavakm

 
72 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
профессиональный бухгалтер, налоговый консультант

Ведение бухгалтерского учета предприятий на всех режимах налогообложения.Консультирование по вопросам налогового права. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценка стоимости предприятия. Регистрация предприятий всех организационно-правовых форм.Консультирование по вопросам антикризисного управления предприятием.

Бухгалтерские услуги
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Финансовые услуги
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от $250
от 30 дней
нет рейтинга