vjzgjxnf3001mail

Визуальный контент используется в разных сферах и для разных целей. Красивые и эффектные иллюстрации применяются в рекламных кампаниях, сфере дизайна, при оформлении страниц в соцсетях. Чтобы получить отличные фото не всегда достаточно просто сделать снимок. Иногда нужно применить коррекцию, чтобы картинка была эффектной и производила впечатление на зрителя.
Предлагаю свою помощь в создание идеальной картинки.
??Ретушь кожи с сохранением текстуры.
??Чистка циклорамы
??Работа с фоном
??Пластика
??Ретушь волос и макияжа
??Работаю по технике dodge&burn и частотного разложения
??Цветокоррекция
??Художественная ретушь
??Предметная обработка
??Обтравка
??Пакетная обработка
?? Соблюдаю дедлайны и ТЗ.
??Окончательная цена складывается из сложности работы и качества исходной фотографии.
??Индивидуально подойду к вашей задаче!