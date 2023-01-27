vjzgjxnf3001mail

Здравствуйте. Меня зовут Яна, я ретушер. Буду рада помочь обработать ваши фотографии.

Визуальный контент используется в разных сферах и для разных целей. Красивые и эффектные иллюстрации применяются в рекламных кампаниях, сфере дизайна, при оформлении страниц в соцсетях. Чтобы получить отличные фото не всегда достаточно просто сделать снимок. Иногда нужно применить коррекцию, чтобы картинка была эффектной и производила впечатление на зрителя.

Предлагаю свою помощь в создание идеальной картинки.

??Ретушь кожи с сохранением текстуры.

??Чистка циклорамы

??Работа с фоном

??Пластика

??Ретушь волос и макияжа

??Работаю по технике dodge&burn и частотного разложения

??Цветокоррекция

??Художественная ретушь

??Предметная обработка

??Обтравка

??Пакетная обработка

?? Соблюдаю дедлайны и ТЗ.

??Окончательная цена складывается из сложности работы и качества исходной фотографии.

??Индивидуально подойду к вашей задаче!