дизайнер

Особиста інформація:

Адреса: Дата народження 8.06.1990

Не одружена

Дітей немає

76009 Івано-Франківська обл.

м.Івано-Франківськ ,

моб. 0978884755 , 0953196034

mail:[email protected]

Мета: Пошук роботи у цікавому творчому колективі для реалізації себе

як дизайнера та художника, відкриття нових граней роботи;

набуття нових та удосконалення

набутих вмінь та навичок; познайомитися із новими цікавими людьми.

Освіта:

09.2007 – 05.2012

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Інститут мистецтв Кафедра дизайну і теорії мистецтва

Додаткове навчання: Закінчили курси 3d max та AutoCAD

Додатково відвідую курси іноземних мов( англійська)

Досвід роботи:

З 2011 року і до тепер

Додаткова інформація: Фрілансер (дизайн інтер'єру); розробка ескізних рішень оформлень житлових та громадських об'єктів; розробка ескізів деталей інтер'єрів: меблі, мозаїка, вітраж, декор. Досвід роботи дизайнера по меблям розробка ,прорахунки .

Навики:

Спеціальні програми: 3ds MAX (рендеринг V-ray), ArchiCAD, AutoCAD, Adobe Photoshop, Komandor Designer.

Microsoft Office; вільний користувач Інтернет

Образотворче мистецтво: володіння живописом, малюнком, композицією. Вільно володію усіма нормами будівельних креслень .Декоративний розпис стін. Створення ескізних проектів у ручній графіці; макетування .Також реалізовує себе у сфері Handmade. Додатково освоюю сферу ландшафтного дизайну.

Українська– рідна, російська – средний, англійська – средний , достатньо для роботи з літературою.

Цілеспрямованість та завзяття - мої життєві принципи. Легко навчаюсь. Готова працювати у команді. Комунікабельна . Дивлюсь на життя з позитивом,. Творчість займає центральне місце у моєму житті. Люблю експериментувати. Займаюсь живописом, та люблю графіку. У дизайні надаю перевагу балансу форми та чистоти ліній, а також цікавим деталям.

Завжди готова набувати нові знання, адже мій життєвий принцип людина на протязі усього життя повинна здобувати нові знання для саморозвитку та реалізації . Завжди готова до роботи у найрізноманітніших сферах середовищного дизайну, декору та оздоблення.