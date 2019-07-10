vkaforhuzhj

Рассуждения о цветах

На хорошо сохранившейся росписи гробницы египетского строителя Сеннеджема в Дейр-эль-Медина (XIX династия) выращиваются различные злаки, вспашка и, прежде всего, фруктовый сад и клумба, украшенные на полях, окруженных каналами.

Регулярность поочередно посаженных деревьев и цветов свидетельствует о тщательном планировании сада.

- Крупный план - квадратный или прямоугольный сад, расположенный внутри монастырских построек.

Это часто окружено монастырями.

Колодец или фонтан находится посередине http://orhidei.su/uhod-za-orhideey-vanda.html.

Форма размера определяется религиозным правилом (длина 30 м).

Центральный акцент - колодец, фонтан, скульптура, дерево.

Цветущие растения, кустарники, травы были выращены.

Растения не заслоняли монастыри, закрывая пространство.

САДЫ ИГРАЙТЕ открытое пространство, покрытое травой и окруженное деревьями и цветущими кустарниками, место для встреч и веселого суда.

оборудование; узкий уступ с длинной дерновиной, поднятый сбоку камнями или кирпичами, верхняя часть скамьи покрывает дерн цветами.

Фонтаны, колодцы, бассейны, беседки, перголы.

Наши земли садовых традиции восходят к далеким временам язычества.

Раскопки в Кракове, Гнезно, Ополе, Бискупине и многих других городищ Померании, Куявско, Великопольская, дают почти полную картину видов сельскохозяйственных культур, а также говорят с овощами, плодовых деревьев и кустарников.

Это подтверждается первыми летописцами старых сообщений Источника: Herbord Ибрагим ибн Якуб; Thietmar.

Наконец, старый документ naZ11) л актуальна, связаны как с местными растениями, типа JABLONKA (1368), Cherry (1365) и Южный - Виняры (1266), персик (1308).