iOS разработчик

В данный момент заканчиваю магистратуру мехмата Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) по специальности "прикладная математика и информатика".

Участвовал в ряде проектов по разработке iOS приложений.

Владею Objective-C, Cocoa SDK, git, C++. Специализация - разработка бизнес-приложений для iPhone/iPad.

Занимаюсь разработкой от составления технического задания до воплощения Вашей идеи в жизнь и загрузки приложения в AppStore.

Осуществляю тестирование приложений на iPhone/iPad. В наличие есть мак и собственные устройства для тестирования.

Не занимаюсь дизайном, только программирование и разработка приложений.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве на удаленной основе.