iOS разработчик
В данный момент заканчиваю магистратуру мехмата Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) по специальности "прикладная математика и информатика".
Участвовал в ряде проектов по разработке iOS приложений.
Владею Objective-C, Cocoa SDK, git, C++. Специализация - разработка бизнес-приложений для iPhone/iPad.
Занимаюсь разработкой от составления технического задания до воплощения Вашей идеи в жизнь и загрузки приложения в AppStore.
Осуществляю тестирование приложений на iPhone/iPad. В наличие есть мак и собственные устройства для тестирования.
Не занимаюсь дизайном, только программирование и разработка приложений.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве на удаленной основе.
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Мобильные приложения
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