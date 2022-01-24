Привет!
Меня зовут Виктор, на фрилансе я новичок, но в дизайне не первый год. На данный момент заканчиваю обучение на Skillbox по специальности веб дизайнер, UX дизайнер, также проходил курс по дизайну в BangBangEducation. Вообщем много вкладываю в себя и в свои знания, постоянно развиваюсь в этом направлении.
Делаю - дизайн сайтов, лендингов, интернет магазинов, мобильных приложений, 3d креативы в Blender для баннеров.
Макеты делаю в Figma.
Для своих работ также применяю Photoshop, Illustrator, After Effects.
Дополнительно работаю с 3d графикой для веб дизайна в Blender 3.0, для создания уникальных абстрактных фонов/анимации.
Также могу отверстать свой дизайн на Tilda, Readymag, Webflow.
Гарантирую вовлечённость и профессиональный подход к дизайну, где необходимо не только создать уникальный пользовательский опыт, но и решать проблемы и боли пользователей, а не просто нарисовать красивую картинку. Хотя красивые картинки я тоже умею
Работаю по предоплате, условия можно обсудить лично.
Всегда готов обсудить заказ удобным для вас способом - как перепиской в Telegram так и по видеосвязи в Skype, Zoom, ведь при личном контакте нам будет проще найти общий язык и решение проблемы, для создания дизайна который будет работать.
Я всегда на связи!
Telegram: https://t.me/V_kdesign
Instagram: instagram.com/v_k.design
Мобильный: +7 (922) 099-6777
(Viber, WhatsApp, Skype, Zoom)