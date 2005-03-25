Требуется модифицировать модифицировать flash-ролик с элементами реализованными в 3D-MAX. Исходники есть. Нужно изменить цвета и рекламные тексты.Пример одного из трех роликов прилагаю.
Видеомонтаж17 заявок
Закрыт
18 лет назад
Требуется модифицировать модифицировать flash-ролик с элементами реализованными в 3D-MAX. Исходники есть. Нужно изменить цвета и рекламные тексты.Пример одного из трех роликов прилагаю.
Для разработки нескольких игрушек для мобильных устройств требуется разработчик или команда разработчиков. Среда реализации J2mE. Подробности в переписке
Для разработки нескольких игор для мобильного телефона требуется разработчик или команда разработчиков. Среда реализации J2mE. Подробности в переписке