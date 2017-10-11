Добрый день, необходим грамотный спец, нужно: настроить цели в Гугл Аналитика и Яндекс Метрика. Привязать действия к кнопке "забронировать". Сайт на wordpress, своя тема, то есть не купленная, делалась с программистами. Программист, который делал, есть - на любые вопросы ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$1300
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Контекстная реклама11 заявокЗакрыт4 года назад
Агрегатор фотографов, видео операторов, визажистов, дизайнеров, и тд, короче говоря всех тех кто работает в медиа сфере Плюсы для исполнителей: - новые клиенты - удобная демонстрация своих предложений, акций, бонусов – подобие маркет плейс; на странице сразу ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать сайт для фотостудии на wordpress. Про картинку: Фотостудия будет отличаться минимализмом в интерьере и светом, поэтому сам по себе сайт должен выглядеть аккуратно, минималистично и светло. Про техн требования: Все страницы максимально простые ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1300
10 баллов
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Ответный отзыв
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