vkleshnin

Владимир Клешнин vkleshnin

 
24 годаРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайнер

Клешнин Владимир

Дата рождения: 24.03.1999

Проживание: г. Нижний Новгород

Не готова к командировкам.

Контактная информация:

Электронная почта: [email protected]

Ключевые знания и навыки:

  • Дизайн печатной продукции различных типов;
  • Разработка фирменного стиля, логотипа;
  • Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Figma;
  • Навыки взаимодействия с заказчиками;
  • Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
  • Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.
FigmaInDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
Логотипы и Знаки
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