Владимир Клешнин vkleshninvkleshnin
24 годаРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайнер
Клешнин Владимир
Дата рождения: 24.03.1999
Проживание: г. Нижний Новгород
Не готова к командировкам.
Контактная информация:
Электронная почта: [email protected]
Ключевые знания и навыки:
- Дизайн печатной продукции различных типов;
- Разработка фирменного стиля, логотипа;
- Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Figma;
- Навыки взаимодействия с заказчиками;
- Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
- Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Шапка для компании "PREMIAL" ВКонтакте55 просмотров
- Логотипы55 просмотров
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$3/час
от $15от 5 дней
нет рейтинга