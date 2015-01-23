Здравствуйте. Нам необходимо перенести сайт на наш шаблон wp не все так просто конечно: - нужно изменить структуру сайта внести каталоги осуществить небольшой перевод 10-20 слов. ...
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Здравствуйте. Интересует создание презентации на серьезном уровне для ПО От вас требуется, хорошая визуализация "Выгод для клиента" и "статистики" изучу портфолио. Спасибо.Презентации10 заявокЗакрыт9 лет назад
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Привет. Суть заказа такова есть сайт, но он устарел. Выросли требования к ресурсу и запросы. Все изложено в ТЗ. в двух словах с чем я столкнулся в работе: пусть главная ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
нужна копия сайта http://теплица27.рф/ с легкими доработками: - мобильная версия (адаптивность) - кнопка "позвонить" - еще кнопка "наверх" прошу озвучить ценыСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
сайт: http://euro-vintage.ru/ пожелания: 1. Упрощение корзины (типа этой http://rovenki.sells.com.ua/purchase ) - т.е. убираются поля типа регистрация - на странице с адресом доставки тоже ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется простая установка шаблона интернет магазина на Joomla. Шаблон для Virtuemart - Хостинг есть - домен есть - FTP работаетИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад