vkochiev

Валера vkochiev

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
бесконечное развитие

Отзывы фрилансеров

LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Virtuemart "Допил" Упрощение корзины, правки перевода...
Отличный заказчик. Рекомендую
со временем все будет
Ответный отзыв
LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Установка шаблона на Joomla + Virtuemart.
Joomla
Отличный заказчик. Рекомендую!
все сделал как надо!
Ответный отзыв