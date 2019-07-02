vkte

Валерия vkte

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер и редактор текстов, контент-менеджер, видеомонтажер

Занимаюсь написанием уникальных текстов, видео монтажем.

Образование:

2008 гг. Московский технологический институт (Экономист, направление «Экономика»)

2002 гг. Государственная школа искусств, отделение изобразительного искусства

 

Опыт работы:

 

2018-2019

Проектная работа

Видеоредактор. Редактор и копирайтер, контент-менеджер

 

2018 - 2019

Центр детского творчества, г. Москва

Хореограф-постановщик, педагог по изобразительному искусству

2009 - 2018

ООО «Сервис+», г. Москва 

Редактор и копирайтер, веб дизайнер

 

2006 - 2009

ООО «Study Group», г. Москва

Менеджер технического отдела

 

1999-2001

Детская газета

Корреспондент, художник оформитель

 

Навыки и достижения

 

  • Уверенный пользователь ПК, MS Office и т.д.
  • Adobe Premiere Pro CС2018, Adobe Photoshop СС 2018
  • HTML, CMS (WordPress, Joomla, Drupal и др.)
  • Языки: английский, испанский
О себе

Профессионально занималась спортивными бальными танцами, призер международных соревнований. Автор статей. Художник, педагог по изобразительному искусству. Работала в сфере информационных технологий (хостинг, создание и разработка веб сайтов).

 

Ответственная, коммуникабельная, умею работать в команде.

Использую творческий подход в работе. 

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