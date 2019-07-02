Занимаюсь написанием уникальных текстов, видео монтажем.
Образование:
2008 гг. Московский технологический институт (Экономист, направление «Экономика»)
2002 гг. Государственная школа искусств, отделение изобразительного искусства
Опыт работы:
2018-2019
Проектная работа
Видеоредактор. Редактор и копирайтер, контент-менеджер
2018 - 2019
Центр детского творчества, г. Москва
Хореограф-постановщик, педагог по изобразительному искусству
2009 - 2018
ООО «Сервис+», г. Москва
Редактор и копирайтер, веб дизайнер
2006 - 2009
ООО «Study Group», г. Москва
Менеджер технического отдела
1999-2001
Детская газета
Корреспондент, художник оформитель
Навыки и достижения
- Уверенный пользователь ПК, MS Office и т.д.
- Adobe Premiere Pro CС2018, Adobe Photoshop СС 2018
- HTML, CMS (WordPress, Joomla, Drupal и др.)
- Языки: английский, испанский
Профессионально занималась спортивными бальными танцами, призер международных соревнований. Автор статей. Художник, педагог по изобразительному искусству. Работала в сфере информационных технологий (хостинг, создание и разработка веб сайтов).
Ответственная, коммуникабельная, умею работать в команде.
Использую творческий подход в работе.
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