Копирайтер и редактор текстов, контент-менеджер, видеомонтажер

Занимаюсь написанием уникальных текстов, видео монтажем.

Образование:

2008 гг. Московский технологический институт (Экономист, направление «Экономика»)

2002 гг. Государственная школа искусств, отделение изобразительного искусства

Опыт работы:

2018-2019

Проектная работа

Видеоредактор. Редактор и копирайтер, контент-менеджер

2018 - 2019

Центр детского творчества, г. Москва

Хореограф-постановщик, педагог по изобразительному искусству

2009 - 2018

ООО «Сервис+», г. Москва

Редактор и копирайтер, веб дизайнер

2006 - 2009

ООО «Study Group», г. Москва

Менеджер технического отдела

1999-2001

Детская газета

Корреспондент, художник оформитель

Навыки и достижения

Уверенный пользователь ПК, MS Office и т.д.

Adobe Premiere Pro CС2018, Adobe Photoshop СС 2018

HTML, CMS (WordPress, Joomla, Drupal и др.)

Языки: английский, испанский

О себе

Профессионально занималась спортивными бальными танцами, призер международных соревнований. Автор статей. Художник, педагог по изобразительному искусству. Работала в сфере информационных технологий (хостинг, создание и разработка веб сайтов).

Ответственная, коммуникабельная, умею работать в команде.

Использую творческий подход в работе.