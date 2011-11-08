Анимация, иллюстрации
Работаю в программах
2D:
Adobe Flash, Adobe Fireworks, Adobe Photoshop, openCanvas, ArtRage
Мультимедия:
AutoPlay Media Studio
Видео и обработка видео:
Sony Vegas Pro, Sonic Scenarist, MPEG Video Wizard DVD
Есть опыт работы в программах:
Adobe After Effects, DVD Lab Pro, Adobe Illustrator, Adobe Audition, Blender
Есть большое желание делать мультфильмы, создавать кино и разрабатывать игры. Креативный и работоспособный. Имеется организаторский опыт: этно-фестиваль "Крутушка" (координатор орг-комитета), детская смена в лагере "Байтик" посвященная мультипликации
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