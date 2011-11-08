Анимация, иллюстрации

Работаю в программах

2D:

Adobe Flash, Adobe Fireworks, Adobe Photoshop, openCanvas, ArtRage

Мультимедия:

AutoPlay Media Studio

Видео и обработка видео:

Sony Vegas Pro, Sonic Scenarist, MPEG Video Wizard DVD

Есть опыт работы в программах:

Adobe After Effects, DVD Lab Pro, Adobe Illustrator, Adobe Audition, Blender

Есть большое желание делать мультфильмы, создавать кино и разрабатывать игры. Креативный и работоспособный. Имеется организаторский опыт: этно-фестиваль "Крутушка" (координатор орг-комитета), детская смена в лагере "Байтик" посвященная мультипликации