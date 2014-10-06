vlad-master

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Кому требуется Joomla программист ?

Joomla программист в активном поиске удалённой работы

Ищу постоянную, удалённую работу, хочется стать частью команды, которую объединяет, увлекает и поощряет такое интересное занятие, как web-разработка и продвижение сайтов в интернет, а так же всё, что с этим связано...

Увлекаюсь созданием сайтов и продвижением их в интернет, это уже как пожизненное хобби (ни одного дня без этого интересного дела). Всегда есть под рукой Интернет и постоянное желание заниматься сайтами.

Всё это время, с 2010 года, и по сей день, познаю и развиваю свои знания в области сайта-строения: html, css, php, javascript, JQuery, работа с базами данных, подключение и работа со скриптами, работа на выделенном хостинге в интернет с CPanel, ISPmanager, PhpMyAdmin.

За это время, накопился большой опыт разработки и сопровождения сайтов на различных движках c системой управления контентом, в частности, очень хорошо знаком с CMS Joomla 1.0-1.5-2.5-3.0, а именно поиск, установка и настройка, обновление дополнительных расширений: шаблонов, плагинов, модулей, компонентов, а так же перенос сайтов с одного хостинга на другой, определение семантического ядра сайта, продвижение сайта по поисковым запросам, регистрация в каталогах, форумах, перенос сайтов и их баз данных, с одного сервера на другой...

Имеется огромный опыт работы с программой OpenOffice, а именно подготовка csv-файлов, по фото, скрину, документу.. для дальнейшей загрузки его в компонент магазина VirtueMart, через дополнительный компонент CSVI на движке Joomla.

В наличии, имеются примеры моих работ: сайта-визитки, сайта млм-предпринимателя, интернет-магазина, портала, вёрстки landing-page по макету из psd...

Очень близко знаком с такими интернет-сервисами как: от Google (почта, диск, календарь, Analytics, AdSense, Fonts.googleapis), от Яндекс (почта, диск, вебмастер, директ, Wordstat), от Рамблера (почта, Adstat), Translit, 1PS, Uhuhu, Quirktools, Timegenerator, Lpgenerator, Browsershots, Validator.w3,SiteHeart, Callbackhunter..

Имеется опыт работы через системы управления проектами (qdpm-ex.com а так же bitrix24.net )...

К моим подручным программам, отношу следующие: обычный блокнот, Notepad++, локальный Denwer (LAMP), PhpDesigner, MySize, Lightshot, OpenOffice, Advego Plagiatus, Site-Auditor, Total Commander (Krusader), FilleZilla, WinSCP, Dropbox, Artisteer, Adobe Photoshop, Adobe Dreamveawer, Gimp, Paint, PNGGauntlet, ColorMania, Pixie, AllSubmitter, SmartPoster, AddSite, Add2Board, TeamViewer, Skype, ICQ и конечно же основные браузеры (Firefox, Chrom и Yandex, Opera, Safari и тормознутый Explorer), в которых, для удобства работы, обязательным образом, всегда устанавливаю дополнительные расширения, такие как, FireBug, ColorZilla, PagePromouter Bar, RDS bar, SEOquake bar.

В планах, глубокое изучение, языка программирования PHP, для того, чтобы можно было самому писать код, дописывать различные сопутствующие модули, поднять свои знания и финансовые возможности на ещё один уровень выше.

Предлагаю какой-либо web-студии или дружной команде разработчиков, а может быть просто хорошему человеку или фирме, которым нужен сайт.. за хорошую, стабильную оплату, воспользоваться моими услугами.

Надеюсь, мы с Вами хорошо сработаемся, и Вы всегда будете довольны, что взяли меня в свою команду, а я в свою очередь, постараюсь оправдать все Ваши ожидания и никогда Вас не подведу! Всё сделаю красиво, быстро, качественно и в срок!

Ваши клиенты и Вы останетесь довольны!

Обращайтесь:

Почта: [email protected]

Skype: live:jdev_12

Буду рад сотрудничеству.

С уважением, Владислав.

Электронная версия данного портфолио ЗДЕСЬ:

https://docs.google.com/presentation/d/1XeV-AhIozHDXT53cn0sCt5R6_ERxOCrx5DlW-lKXkBc/present#slide=id.p