Честность - самое Главное

Здравствуйте! Я молодой, горящий к своему делу Frontend разработчик. Давайте, я попробую заинтересовать Вас .4 причин выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на Ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока Вы не скажете «Меня всё устраивает».

4.Сайты: что Вы продаете? Я определяю, какой вид сайта будет для Вас наиболее актуален – простая визитка, интернет магазин, корпоративный сайт с большим количеством страниц и т.д.

1. Сайт заглушка

2. Посадочная страница (Landing Page)

3. Сайт визитка

4. Бизнес сайт

5. Корпоративный сайт

6. Блог

7.Интернет магазин

Я использую:

1. HTML5

2. CSS3 (bootsrap)

3. JavaSctipt ( jQuery)

4. Figma

------Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Предоплата 30% Проекта или Безопасная сделка!

3. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

4. Если вам не понравится мой проект - верну Вам деньги!

Если Вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением. Прямо сейчас, пока Вы думаете, Ваши потенциальные клиенты уходят к другим.