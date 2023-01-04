Здравствуйте! Я молодой, горящий к своему делу Frontend разработчик. Давайте, я попробую заинтересовать Вас .4 причин выбрать меня исполнителем!
1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на Ваши сообщения в процессе работы.
3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока Вы не скажете «Меня всё устраивает».
4.Сайты: что Вы продаете? Я определяю, какой вид сайта будет для Вас наиболее актуален – простая визитка, интернет магазин, корпоративный сайт с большим количеством страниц и т.д.
1. Сайт заглушка
2. Посадочная страница (Landing Page)
3. Сайт визитка
4. Бизнес сайт
5. Корпоративный сайт
6. Блог
7.Интернет магазин
Я использую:
1. HTML5
2. CSS3 (bootsrap)
3. JavaSctipt ( jQuery)
4. Figma
------Мои гарантии:
1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
2. Предоплата 30% Проекта или Безопасная сделка!
3. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.
4. Если вам не понравится мой проект - верну Вам деньги!
Если Вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением. Прямо сейчас, пока Вы думаете, Ваши потенциальные клиенты уходят к другим.