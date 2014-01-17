Виртуальные 3д презентации, Интерактивные каталоги (Quest 3D)

Интерактивный каталог:

• Это возможность демонстрации Вашей продукции в 3D с панелью инструментов, которая дает возможность клиенту самому подобрать модель и текстуру, посмотреть с разных сторон и не морочить голову с определением своего выбора)))

• Интерактивные каталоги могут создаваться под презентацию любой продукции.

• Каталог разрабатывается под каждого заказчика индивидуально, с учетом его пожеланий, или общий каталог всевозможных наименований продукции

3D презентация:

• Интерактивная реальность в полном 3D дает возможность увидеть, какой будет еще непостроенное здание или целый комплекс, ощущение реальности изображения с мельчайшими деталями, даже подробные чертежы не дают такого полного представления об объекте как 3D презентация.

• Возможность увидеть объект с разных сторон, выбрать собственный маршрут и прогуляться по еще несуществующему микрорайону

• На сегодняшний день Quest обладает наибольшими возможностями и качеством, реализм сопоставим с хорошими играми

Дизайн:

• Предлагаю полный спектр услуг в сфере интерьерного дизайна и архитектурной 3D визуализации

• дизайн интерьера (дизайн квартир, апартаментов, загородных домов и резиденций, дизайн ресторанов, общественных помещений и др.)

• фотореалистичная архитектурная 3D визуализация;

• фотореалистичная 3D визуализация интерьеров

• 3D анимация

• презентации архитектурных проектов