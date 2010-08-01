vlad_gavrilov_87

РЕЗЮМЕ
Гаврилов Владислав Николаевич
(Gavrilov Vladislav Nikolaevich)
Цель:
Системныйадминистратор, программист. Администратор 1С и др.
Датарождения:13.09.1987 (26 лет)
Местопроживания:г. Глазов, ул. Кирова, д.106, кв.30
Адреспрописки:г. Глазов, ул. Кирова, д.106, кв.30
Контактнаяинформация:
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Телефон: +7(912)003-67-65- Основной
+7(965)844-43-01
+7(950)824-11-07
e-mail:[email protected]
ICQ:8571450
[/table]Обобщенныйопыт:
Администрирование,устранение неполадок. Сборка и настройка. Администрирование и написание
конфигураций для 1С. Установка, сопровождение и обновление программ.
Образование: Основное высшее
2005– 2012гг.
г.Ижевск, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет»
Инженерпо специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления»
Практика:
Вовремя учебы проходил практику:
1. г.Глазов, ул. М. Гвардии, 22а, АдминистрацияГлазовского района с 1.08.2010г. по 31.08.2012г. (Администрирование локальных
сетей, администрирование сайта предприятия, настройка и наладка компьютеров,
установка, сопровождение и обновление программ, поддержка сервера)
2. г.Глазов, магазин «АвтоЛюкс» с 14.01.2011г. по 29.02.2011г. (Администрирование и
доработка конфигурации 1С)
Опытработы:
- Удмуртская республика, г. Глазов, ОАО «Реммаш» с 14.01.2013 по н.в. в должности
«Инженер-программист».
Науровне системного администратора, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7, Microsoft Office 2003/2010, сборка-настройка ПК, знаниекомплектующих, организация локальных сетей. Знание языков программирования: Pascal, C/C++, HTML, PHP (начальный).
Иностранныйязык:
Английскийязык: базовый, разговорный
Дополнительныесведения:
Семейноеположение:холост.
Дети: нет.
Правакатегории «В», опыт вождения 3 года, автомобиль имеется.
О себе:целеустремленный, исполнительный, ответственный, коммуникабельный, готов к
переезду в другой город.
Дата:«03» март 2015г. Подпись: ________ /Гаврилов В.Н.