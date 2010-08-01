vlad_gavrilov_87

РЕЗЮМЕ

Гаврилов Владислав Николаевич

(Gavrilov Vladislav Nikolaevich)

Цель:

Системныйадминистратор, программист. Администратор 1С и др.

Датарождения:13.09.1987 (26 лет)

Местопроживания:г. Глазов, ул. Кирова, д.106, кв.30

Адреспрописки:г. Глазов, ул. Кирова, д.106, кв.30

Контактнаяинформация:

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Телефон: +7(912)003-67-65- Основной

+7(965)844-43-01

+7(950)824-11-07

e-mail:[email protected]

ICQ:8571450

[/table]Обобщенныйопыт:

Администрирование,устранение неполадок. Сборка и настройка. Администрирование и написание

конфигураций для 1С. Установка, сопровождение и обновление программ.

Образование: Основное высшее

2005– 2012гг.

г.Ижевск, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический

университет»

Инженерпо специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Практика:

Вовремя учебы проходил практику:

1. г.Глазов, ул. М. Гвардии, 22а, АдминистрацияГлазовского района с 1.08.2010г. по 31.08.2012г. (Администрирование локальных

сетей, администрирование сайта предприятия, настройка и наладка компьютеров,

установка, сопровождение и обновление программ, поддержка сервера)

2. г.Глазов, магазин «АвтоЛюкс» с 14.01.2011г. по 29.02.2011г. (Администрирование и

доработка конфигурации 1С)

Опытработы:

Удмуртская республика, г. Глазов, ОАО «Реммаш» с 14.01.2013 по н.в. в должности «Инженер-программист».

Науровне системного администратора, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7, Microsoft Office 2003/2010, сборка-настройка ПК, знаниекомплектующих, организация локальных сетей. Знание языков программирования: Pascal, C/C++, HTML, PHP (начальный).

Иностранныйязык:

Английскийязык: базовый, разговорный

Дополнительныесведения:

Семейноеположение:холост.

Дети: нет.

Правакатегории «В», опыт вождения 3 года, автомобиль имеется.

О себе:целеустремленный, исполнительный, ответственный, коммуникабельный, готов к

переезду в другой город.