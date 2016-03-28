vlad_grishakov

Владислав Гришаков vlad_grishakovvlad_grishakov
Специалист по контекстной рекламе ЯндексДирект.
Образование высшее.
Профессиональный лицей №1, с 2003-2007 г.,
Специальность: Наладчик станков с программным управлением
Авиационный техникум им. Швецова, с 2007-2009 г.
Специальность: Техник-технолог
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет, с 2011-2014 г.
Специальность:«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»(бакалавр).
Мои навыки:
• Написание статей;
• Поиск информации;
• Работа с клиентами;
• Работа с документами;
• Настройка контекстной рекламы.
Хобби
• путешествия;
• фитнес;
Личные качества:
Люблю трудиться и добиваться высоких результатов!
Исполнительный, ответственный, целеустремленный, легко обучаем, дисциплинирован, надёжен, стрессоустойчив, умение работать с большим количеством информации.
Работаю на результат, выкладываюсь на 100%
Ищу долгосрочную работу на удаленной основе.