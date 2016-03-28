vlad_grishakov

Специалист по контекстной рекламе ЯндексДирект

Специалист по контекстной рекламе ЯндексДирект.

Образование высшее.

Профессиональный лицей №1, с 2003-2007 г.,

Специальность: Наладчик станков с программным управлением

Авиационный техникум им. Швецова, с 2007-2009 г.

Специальность: Техник-технолог

Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет, с 2011-2014 г.

Специальность:«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»(бакалавр).

Мои навыки:

• Написание статей;

• Поиск информации;

• Работа с клиентами;

• Работа с документами;

• Настройка контекстной рекламы.

Хобби

• путешествия;

• фитнес;

Личные качества:

Люблю трудиться и добиваться высоких результатов!

Исполнительный, ответственный, целеустремленный, легко обучаем, дисциплинирован, надёжен, стрессоустойчив, умение работать с большим количеством информации.

Работаю на результат, выкладываюсь на 100%

Ищу долгосрочную работу на удаленной основе.