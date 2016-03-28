vlad_grishakov

Владислав Гришаков vlad_grishakov

 
35 летРоссия/Пермь
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Специалист по контекстной рекламе ЯндексДирект

Специалист по контекстной рекламе ЯндексДирект. 

Образование высшее. 

Профессиональный лицей №1, с 2003-2007 г., 

Специальность: Наладчик станков с программным управлением 

Авиационный техникум им. Швецова, с 2007-2009 г. 

Специальность: Техник-технолог 

Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет, с 2011-2014 г. 

Специальность:«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»(бакалавр). 

Мои навыки: 

• Написание статей; 

• Поиск информации; 

• Работа с клиентами; 

• Работа с документами; 

• Настройка контекстной рекламы. 

Хобби 

• путешествия; 

• фитнес; 

Личные качества: 

Люблю трудиться и добиваться высоких результатов! 

Исполнительный, ответственный, целеустремленный, легко обучаем, дисциплинирован, надёжен, стрессоустойчив, умение работать с большим количеством информации. 

Работаю на результат, выкладываюсь на 100% 

Ищу долгосрочную работу на удаленной основе. 

Написание статей