vlad_i_slav21

SMM (маркетинг в социальных сетях VK / Instagram)

Консультировал по интернет-маркетингу. Продавал услуги SMM-

продвижения для бизнеса и давал по ним консультации (опыт от 3х лет);

Кейсы: сотрудничество происходил как и на отношениях партнерских, так и на отношениях клиент-заказчик. Работы с различными нишами, бьюти-сфера (салоны красоты/услуги мастеров), сфера строительства и отделки (строительство коттеджей/натяжные потолки/стеклянные перегородки и пр.), а так же event-мероприятия.