Специалист по SEO-продвижению и контекстной рекламе

Профессионально продвину Ваш ресурс в поисковых системах Google и Яндекс.

В SEO-продвижение входят:

1. Аудит сайта.

2. Сбор сематнического ядра.

3. Анализ конкурентов.

4. Распределение ключевых слов по страницам категорий сайта, написание мета-тегов title, description, а также изменение тегов h1 и h2 на каждую страницу категории.

5. Переработка текстов или написание новых SEO-текстов для страниц сайта.

6. Создание правильных Robots.txt и Sitemap.

7. Настройка редиректов через .htaccess на основной домен

8. Регистрация в вебмастерах Google, Яндекс и Mail.ru.

9. Настройка региональности и основного домена сайта.

10. Опционально - приобретение и установка SSL-сертификата, перевод сайта на https.

11. Регистрация в Я.Метрике и GA. Создание целей и формирование аудиторий.

12. Оптимизация скорости сайта:

а)оптимизация изображений

б)сжатие HTML, CSS и JS

в)если возможно, то исправление ошибок валидации сайта

г)настройка кэширования данных сайта в браузере через .htaccess

13. Изменение структуры HTML страниц сайта, если это необходимо ("хлебные крошки", изменение страницы "контакты", добавление новых страниц при необходимости).

14. Ежемесячный отчет о продвижении.

Бюджет для ссылочного продвижения сайта считается отдельно.