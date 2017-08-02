Владимир Лымарь vlad_lymarvlad_lymar
Профессионально продвину Ваш ресурс в поисковых системах Google и Яндекс.
В SEO-продвижение входят:
1. Аудит сайта.
2. Сбор сематнического ядра.
3. Анализ конкурентов.
4. Распределение ключевых слов по страницам категорий сайта, написание мета-тегов title, description, а также изменение тегов h1 и h2 на каждую страницу категории.
5. Переработка текстов или написание новых SEO-текстов для страниц сайта.
6. Создание правильных Robots.txt и Sitemap.
7. Настройка редиректов через .htaccess на основной домен
8. Регистрация в вебмастерах Google, Яндекс и Mail.ru.
9. Настройка региональности и основного домена сайта.
10. Опционально - приобретение и установка SSL-сертификата, перевод сайта на https.
11. Регистрация в Я.Метрике и GA. Создание целей и формирование аудиторий.
12. Оптимизация скорости сайта:
а)оптимизация изображений
б)сжатие HTML, CSS и JS
в)если возможно, то исправление ошибок валидации сайта
г)настройка кэширования данных сайта в браузере через .htaccess
13. Изменение структуры HTML страниц сайта, если это необходимо ("хлебные крошки", изменение страницы "контакты", добавление новых страниц при необходимости).
14. Ежемесячный отчет о продвижении.
Бюджет для ссылочного продвижения сайта считается отдельно.
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