Я буду вашим менеджером по маркетингу в социальных сетях.

Привет,

Если вы ищете специалиста по продвижению и ведению ваших аккаунтов в социальных сетях, то, вероятно, вы нашли идеального кандидата. Я идеально подхожу для этой должности. Имею успешный опыт ведения Instagram, Facebook

Поэтому, если вы ищете кого-то, кто будет продвигать и управлять вашей учетной записью, я отлично разбираюсь в этих социальных сетях и очень уверен, что достигну вашей цели в кратчайшие сроки. Я знаю, как привлечь целевую потенциальную аудиторию, а также как генерировать трафик.

Я максимально быстро и эффективно создам и оптимизирую рекламу вашей страницы, сайта, товара или услуги на этих площадках. Также буду предоставлять отчеты о проделанной работе.

Я предлагаю тебе:

- Разработка SMM-стратегии

- Определение целей вашего бизнеса.

- Продвигать и управлять своим рекламным аккаунтом в Instagram, facebook на МЕТА

- Увеличение трафика через SMM.

- Увеличение продаж и лидогенерация.

- Используйте подходящие и релевантные #теги и ключевые слова, где это уместно.

- Привлечение потенциального клиента.

- Маркетинг для интернет-магазина

Я верю в честность и совершенство. Я очень организованный, честный и надежный. Моя цель всегда будет заключаться в том, чтобы обслуживать моего клиента с максимальной эффективностью и удовлетворять его потребности с помощью моих навыков. Я человек, ориентированный на результат, полностью отдающийся своей работе.

Итак, если вы ищете кого-то, кто будет продвигать и управлять вашей рекламной учетной записью или продвигать ваш веб-сайт, продукт или услугу, у меня есть отличные знания, и я очень уверен, что достигну вашей цели в кратчайшие сроки. Я знаю, как привлечь целевую потенциальную аудиторию, а также как генерировать трафик.

Мы рады помочь вам!

Спасибо за просмотр моего профиля. Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь со мной.

Искренне,

Владислав