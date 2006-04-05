Только удобная, адаптивная, надёжная верстка сайтов. HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, Gulp, BEM, Flexbox/Grid
💖 Мне всегда нравилось создавать что-то новое, и веб-сайты не являются исключением.
🎯 На меня можно положиться
Выполняю работу в сроки, ведь пунктуальность признак уважения.
Готов бесплатно вносить правки в течении недели после завершения заказа.
Работаю без предоплаты.
Остаюсь всегда на связи.
Приступаю к работе незамедлительно.
⚙ Технологии, знания и навыки
HTML5
CSS3
SCSS
JavaScript
Gulp
Методология BEM
Flexbox/Grid
Адаптивная и отзывчивая верстка
Figma, Photoshop
GitHub
👨💻 О себе
Уже два года активно изучаю различные технологии в сфере веб-разработки. Применяю лучшие подходы к решению задач. Всегда учитываю адаптивность, поскольку она является неотъемлемой частью сайта. Считаю, что накопленных мной знаний достаточно для начала работы на фрилансе. Приглашаю вас перейти в раздел портфолио и ознакомиться с моими проектами.
📞 Связь
Email: [email protected]
Telegram: @vlad_mezhevyi
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