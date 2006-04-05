Только удобная, адаптивная, надёжная верстка сайтов. HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, Gulp, BEM, Flexbox/Grid

💖 Мне всегда нравилось создавать что-то новое, и веб-сайты не являются исключением.

🎯 На меня можно положиться

Выполняю работу в сроки, ведь пунктуальность признак уважения.

Готов бесплатно вносить правки в течении недели после завершения заказа.

Работаю без предоплаты.

Остаюсь всегда на связи.

Приступаю к работе незамедлительно.

⚙ Технологии, знания и навыки

HTML5

CSS3

SCSS

JavaScript

Gulp

Методология BEM

Flexbox/Grid

Адаптивная и отзывчивая верстка

Figma, Photoshop

GitHub

👨‍💻 О себе

Уже два года активно изучаю различные технологии в сфере веб-разработки. Применяю лучшие подходы к решению задач. Всегда учитываю адаптивность, поскольку она является неотъемлемой частью сайта. Считаю, что накопленных мной знаний достаточно для начала работы на фрилансе. Приглашаю вас перейти в раздел портфолио и ознакомиться с моими проектами.

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