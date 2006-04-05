vlad_mezhevyi

Владислав vlad_mezhevyi

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только удобная, адаптивная, надёжная верстка сайтов. HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, Gulp, BEM, Flexbox/Grid

💖 Мне всегда нравилось создавать что-то новое, и веб-сайты не являются исключением.

🎯 На меня можно положиться

  • Выполняю работу в сроки, ведь пунктуальность признак уважения.

  • Готов бесплатно вносить правки в течении недели после завершения заказа.

  • Работаю без предоплаты.

  • Остаюсь всегда на связи.

  • Приступаю к работе незамедлительно.

⚙ Технологии, знания и навыки

  • HTML5

  • CSS3

  • SCSS

  • JavaScript

  • Gulp

  • Методология BEM

  • Flexbox/Grid

  • Адаптивная и отзывчивая верстка

  • Figma, Photoshop

  • GitHub

👨‍💻 О себе

Уже два года активно изучаю различные технологии в сфере веб-разработки. Применяю лучшие подходы к решению задач. Всегда учитываю адаптивность, поскольку она является неотъемлемой частью сайта. Считаю, что накопленных мной знаний достаточно для начала работы на фрилансе. Приглашаю вас перейти в раздел портфолио и ознакомиться с моими проектами.

📞 Связь

  1. Email: [email protected]

  2. Telegram: @vlad_mezhevyi

Портфолио