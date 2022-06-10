vlad_ogarevskiy

Владислав Огаревский vlad_ogarevskiyvlad_ogarevskiy
27 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Всем привет! Если тебе нужно настроить таргет для твоего бизнеса и сайта - ты пришёл по адресу !
В данный момент я заканчиваю курс по маркетингу с нуля в онлайн - университете «Skillbox”
Я люблю настраивать таргет и при этом искать креативный подход . Не про меня история ,чтобы таргет настраивался в стандартном режиме . Сперва я вникну в продукт ,сравню конкурентов (их выгоду и наоборот ) ,только после начну работать и приносить вам прибыль .
Пиши ,если устал от «шаблонных таргетолов»
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